Iran, caccia Usa abbattuto al confine col Kuwait: colpito da fuoco amico

Un caccia americano F-15 è stato abbattuto vicino al confine tra l’Iran e il Kuwait, e i rottami dell’aereo sono caduti all’interno del territorio kuwaitiano. Il pilota si sarebbe salvato dopo essersi eiettato con il paracadute. Anche il ministero della Difesa del Kuwait, riportano i media iraniani, avrebbe confermato l’abbattimento in un comunicato, che sarebbe stato provocato da fuoco amico.

A precisarlo è stato il Comando Centrale dell’esercito degli Stati Uniti (Centcom). “Alle 23.03 ET del 1° marzo, tre F-15E Strike Eagle statunitensi in volo a sostegno dell’operazione Epic Fury sono precipitati sul Kuwait a causa di un apparente incidente di fuoco amico“, si legge in una nota, “durante il combattimento attivo, che includeva attacchi da parte di aerei iraniani, missili balistici e droni, i caccia dell’aeronautica militare statunitense sono stati abbattuti per errore dalle difese aeree kuwaitiane“. “Tutti e sei i membri dell’equipaggio si sono eiettati in sicurezza, sono stati recuperati e sono in condizioni stabili”, continua la nota, “il Kuwait ha riconosciuto l’incidente e siamo grati per gli sforzi delle forze di difesa kuwaitiane e per il loro sostegno in questa operazione ancora in corso”.