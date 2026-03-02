Il presidente di Israele Herzog avverte Iran e alleati: “Non osare nemmeno pensare a un’altra guerra con noi”

Lunedì il presidente israeliano Isaac Herzog ha messo in guardia i gruppi sostenuti dall’Iran dal lanciare attacchi contro Israele, affermando che il Paese non tollererà ulteriori minacce. “Raccomando che nessun rappresentante osi nemmeno prendere in considerazione l’idea di iniziare un’altra guerra contro di noi”, ha detto. “Non lo accetteremo più e non permetteremo loro di ammassare le loro forze al nostro confine”, ha aggiunto. Herzog ha rilasciato queste dichiarazioni durante una visita al luogo dell’attacco iraniano in cui domenica sono state uccise nove persone.