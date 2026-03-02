Crozza-Crosetto: "Della guerra ho saputo dal video di Big Mama"

Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto a pochi giorni dal ritorno di Fratelli di Crozza, da venerdì 6 marzo ogni venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+. Interrogato sul rientro in Italia da Dubai con l’aereo di Stato – “pagato tre volte” – il Ministro difende la propria versione con una logica tutta personale: “Io pago tutto tre volte… anche il caffè”. Il motivo? Un “senso di colpa grosso come tre sensi di colpa”, dopo aver portato la famiglia a Dubai, arrivando a definirsi “l’unico patriota che pensa che Dubai sia più sicura dell’Italia”. E quando gli viene chiesto se fosse stato informato della guerra, la risposta sorprende: non dai servizi segreti, ma da BigMama. “Ho visto il video in cui piangeva… ‘non riesco a tornare a casa’. L’ho visto tre volte.”