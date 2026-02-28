Attacco all'Iran, BigMama bloccata a Dubai: "Sentiamo i missili sulla testa"

(LaPresse) – “Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili. Stamattina sono partita dall’aeroporto di Malè, il mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell’hotel e di fare attenzione il più possibile”. Così, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la cantante Big Mama, bloccata a Dubai in seguito alla chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi Uniti e in diversi altri Paesi della regione mediorientale in seguito all’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran.”Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa. Io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi, noi siamo qui, siamo in tantissimi e vogliamo tutti tornare a casa. Io voglio solo tornare a casa, vi prego di far girare questo video, non ho mai chiesto nulla. Lo faccio solo perché ho tanta, tanta, tantissima paura e voglio tornare a casa, grazie mille”, aggiunge l’artista.