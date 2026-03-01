Sanremo 2026, Sayf scherza: "Potevano darmi il premio di consolazione"

(LaPresse) “Le emozioni a caldo? Sono contento, è un bellissimo traguardo. Ovviamente ieri sera un po’ mi dispiaceva, perché è un po’ come perdere ai rigori. Però va benissimo”. Così a LaPresse Sayf, arrivato al secondo posto al Festival di Sanremo, a margine della conferenza stampa del giorno dopo la finalissima. “Ora non so dove voglio arrivare, quello che ci darà il destino e Dio lo prendiamo – ha proseguito – Se mi sento il vincitore morale? Non ne ho la pretesa, sono contento”. Il cantante risultato vincitore al televoto, aggiunge ridendo: “Mi dispiace, ci potevano dare un premio di consolazione, giusto per avere un ricordo”. “Il ricordo più bello è la mamma sul palco con me”, ha concluso.