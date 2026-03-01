Sanremo 2026, la conferenza stampa in diretta – Rai: da pubblicità raccolti 72 milioni, +10%

Ascolti finale: 11 milioni di spettatori e 68,8% di share. Sal Da Vinci: “Eurovision? Per sempre sì”

L’ultima serata del Festival di Sanremo 2026 ha fatto registrare 11.022.000 spettatori e 68,8% di share secondo i dati della Total audience.

Prosegue il trend in crescita (+3,2%) rispetto alla serata delle cover di venerdì sera, quando si erano registrati 10 milioni 789 mila spettatori, con uno share del 65.6 per cento.

La finale ha visto la vittoria di Sal Da Vinci con ‘Per sempre sì’, davanti a Sayf e Ditonellapiaga. Gli artisti hanno poi festeggiato nella notte sanremese.