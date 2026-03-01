Sanremo 2026, Carlo Conti saluta la sala stampa alla fine del suo ultimo Festival

(LaPresse) Si chiude un capitolo importante al Festival di Sanremo. Durante la conferenza stampa del giorno dopo la finalissima, Carlo Conti ha salutato per l’ultima volta la sala stampa del Teatro Ariston, congedandosi ufficialmente dal Festival. Un momento carico di emozione che ha segnato il suo addio alla storica kermesse musicale. Per l’occasione, la famiglia Famiglia Vacchino, proprietaria del teatro, ha voluto omaggiare il conduttore con una targa, riconoscendo il lavoro svolto alla guida della manifestazione. Anche la sala stampa rooftop ha rivolto un ringraziamento a Conti per la collaborazione e il lavoro condiviso negli ultimi due anni. A chiudere l’incontro, una battuta dal tono affettuoso e personale: “Un saluto speciale al pescatore Bruno, che mi ha portato a pesca ogni mattina”. Poi Conti si è alzato dal tavolo ed è uscito dalla sala stampa, lasciando simbolicamente il Festival tra gli applausi.