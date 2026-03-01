Iran, Papa Leone XIV: "Basta armi, fermare la spirale di violenza"

(LaPresse) Dopo l’Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha espresso “profonda preoccupazione” per quanto sta accadendo in Medio Oriente in queste ore drammatiche, richiamando con decisione alla responsabilità morale delle parti coinvolte. “La stabilità e la pace – ha affermato – non si costruiscono con minacce reciproche, né con le armi, che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo attraverso un dialogo ragionevole, autentico e responsabile”. Il Pontefice ha messo in guardia dal rischio di una tragedia di proporzioni enormi, lanciando un appello affinché venga fermata la spirale della violenza prima che si trasformi in una “voragine irreparabile”. Un invito chiaro a restituire centralità alla diplomazia e a promuovere il bene dei popoli che aspirano a una convivenza pacifica fondata sulla giustizia. “Continuiamo a pregare per la pace”, ha concluso il Papa, affidando ancora una volta alla preghiera e al dialogo la speranza di una soluzione al conflitto.