Iran, Teheran: “Nuova Guida Suprema sarà scelta in due, tre giorni”. Usa: “Uccisi 3 soldati americani” – La diretta

Sale la tensione in Medio Oriente all’indomani dell’offensiva di Usa e Israele contro l’Iran, che ha causato anche la morte della Guida Suprema, Ali Khamenei. Le Guardie Rivoluzionarie di Teheran affermano di aver lanciato “attacchi missilistici e con droni su vasta scala” contro basi militari statunitensi e siti israeliani in tutta la regione. I Pasdaran hanno affermato che gli attacchi hanno preso di mira 27 strutture americane e dello Stato ebraico, tra cui la base aerea di Tel Nof, il quartier generale dell’esercito a HaKirya, Tel Aviv e un importante complesso industriale della difesa nella città. Inoltre hanno sottolineato che Teheran intraprenderà “una vendetta diversa e dura con una serie di colpi successivi e deplorevoli”, riporta Iran International.

La guerra contro l'Iran – Tutte le notizie di oggi 1° marzo Inizio diretta: 01/03/26 07:30 Fine diretta: 01/03/26 23:00