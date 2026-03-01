Capodanno cinese 2026 a Milano, la sfilata all’Arco della Pace

Milano celebra uno degli appuntamenti più partecipati del suo calendario interculturale: il Capodanno cinese 2026. Cuore della festa, come da tradizione recente, è l’area dell’Arco della Pace, che ospita la grande sfilata per l’ingresso nell’anno del Cavallo di Fuoco. La parata, inizialmente prevista in concomitanza con la data ufficiale del Capodanno lunare – caduto il 17 febbraio – è stata posticipata per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, concluse nei giorni scorsi. Una scelta condivisa con le istituzioni per preservare la centralità dell’evento e garantire un’organizzazione adeguata sotto il profilo della sicurezza e della gestione dei flussi. Per Milano, città che ospita una delle comunità cinesi più radicate e numerose d’Italia – pari a circa l’11% della popolazione straniera residente – il Capodanno cinese non è soltanto una ricorrenza tradizionale, ma un momento identitario e culturale che coinvolge l’intero tessuto urbano. Il programma prevede la tradizionale danza del Drago e del Leone, simboli di prosperità e buon auspicio, insieme a esibizioni di arti marziali, musica tradizionale e sfilate in costumi tipici. Non solo uno spettacolo folkloristico, ma un racconto collettivo che intreccia memoria, spiritualità e senso di appartenenza. L’area dell’Arco della Pace, già scenario del braciere olimpico, si trasforma così in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da coreografie e performance che riempiono l’intera piazza. Il 2026 è l’anno del Cavallo di Fuoco, una combinazione che nella tradizione zodiacale cinese richiama dinamismo e intensità: il Cavallo è simbolo di libertà, rapidità decisionale e slancio in avanti, emblema di azione e rinnovamento.