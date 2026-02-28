Sanremo 2026, Levante su bacio a Gaia: "Nessuna censura da Rai, regista era dispiaciuto"

“Non mi aspettavo tutte queste polemiche attorno a un bacio. Non mi fa nessun effetto un bacio in bocca tra due ragazze così come tra due ragazzi, in casa siamo omosessuali, etero. Era un bacio d’affetto, se proprio devo giustificarlo. Veramente non era programmato, con Gaia alle prove non l’ho fatto, ieri mattina abbiamo fatto il soundcheck, le ho dato un bacetto, poi le ho chiesto scusa e lei ha detto ‘puoi fare tutto’”. Così Levante, rispondendo a chi gli chiede in conferenza stampa al Festival di Sanremo del bacio con Gaia sfuggito ieri alla diretta Rai al termine della loro esibizione nella serata delle cover. “Il regista (Maurizio Pagnussat, ndr) non lo sapeva. Non per giustificare la Rai, non sono mai omertosa, ma ci tengo a dire che aveva studiato la regia con il CuePilot (una sorta di regia automatizzata). Mi ha detto stamattina che era dispiaciuto di non aver ripreso quel bacio”, prosegue la cantante siciliana, specificando che “non c’è stata censura, mi colpisce però che questa cosa crei dibattito. Non volevo provocare, il bacio l’ho dato come se l’avessi dato a mia madre, a una mia amica. Io sono questo, mi sto vivendo Sanremo esattamente come voglio vivere la mia vita in questo momento, nel massimo della libertà per come la penso”.