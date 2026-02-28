Sanremo 2026, il bacio tra Levante e Gaia ma la Rai non lo inquadra

Nuova serata (la quarta), nuove polemiche a Sanremo 2026. Al centro del critiche social è finita la “censura” della Rai nei confronti del bacio tra Levante e Gaia, esibitesi assieme sul palco dell’Ariston con la cover di ‘I maschi‘ di Gianna Nannini. Le due cantanti hanno chiuso la loro iconica performance con un bacio sulle labbra che la regia ha preferito non inquadrare, allargando il campo di ripresa. “Avete sconvolto i borghesi”, ha detto Ema Stokholma alle artiste, ospiti di Rai Radio2 dopo la loro esibizione. “Le prime file soprattutto, adoriamo, le signore tutte scioccate”, hanno risposto Levante e Gaia.

gaia e levante hanno sconvolto i borghesi le signore tutte scioccate pic.twitter.com/HZzbw6Hlyp — gaia out of context (@gaia_ooc) February 27, 2026

Levante e Gaia sul palco del Festival di Sanremo, 27 febbraio 2026 (Photo by Marco Alpozzi/LaPresse)

