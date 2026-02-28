Sanremo 2026, Conti: "Nessun divieto ai parenti su palco, con Gassmann solo un equivoco"

“Perché Morandi e non Gassmann? Il Regolamento non prevede il divieto di venire sul palco con un parente, c’era anche la madre di Sayf, c’era la sorella di Serena Brancale e tanti altri genitori e parenti. Credo ci sia stato un piccolo equivoco, se mi avesse chiamato e detto ‘voglio fare il duetto con Leo’, figuriamoci”. Questa la risposta del conduttore del Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti allo sfogo di Alessandro Gassmann sui social che ha parlato di due trattamenti differenti rispetto alla presenza di Gianni Morandi sul palco assieme al figlio Tredici Pietro. “Parliamo di uno tra i più straordinari attori della sua generazione, cognome gigante e famiglia che sta esprimendo tutto il suo valore. Avevamo fatto la scelta, siccome ci sono tantissime fiction, non abbiamo pubblicizzato nessuna fiction Rai perché ce ne sono tantissime. C’era Mare Fuori, c’era da festeggiare Un Posto al Sole, avevamo fatto la scelta di aumentare gli spot di rete, con pause che durano di più. Mi dispiace che ci sia stato questo equivoco, come c’era stato anche con Argentero, anche lui non c’era per promuovere la sua fiction”, ha specificato.