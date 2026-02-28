Alessandro Gassmann ‘contro’ Sanremo 2026: “Regole non uguali per tutti”

Nella notte della quarta serata arriva una nuova polemica per Sanremo 2026: Alessandro Gassmann non ci sta e sbotta via social: “Ah quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso. Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare ‘Guerrieri’ la serie che parte su Rai da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio , ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante. Vabbè dai, sti ca…, regole non uguali per tutti. ci vediamo dal 9 marzo”. Così su Instagram l’attore commenta la partecipazione di Gianni Morandi con il figlio Tredici Pietro durante la serata cover.

In una passata intervista, Alessandro Gassmann aveva dichiarato che non avrebbe potuto essere presente al Festival in quanto suo figlio Leo era in gara tra i big: “Mi hanno detto che esiste una regola per la quale se c’è un cantante in gara non possono partecipare i suoi parenti”.

Conti: “Nessun divieto parenti sul palco, con Gassmann equivoco”

“Perché Morandi e non Gassmann? Il Regolamento non prevede il divieto di venire sul palco con un parente, c’era anche la madre di Sayf, c’era la sorella di Serena Brancale e tanti altri genitori e parenti. Credo ci sia stato un piccolo equivoco, se mi avesse chiamato e detto ‘voglio fare il duetto con Leo’, figuriamoci”. Questa la risposta del conduttore del Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti allo sfogo di Alessandro Gassmann.

“Parliamo di uno tra i più straordinari attori della sua generazione, cognome gigante e famiglia che sta esprimendo tutto il suo valore. Avevamo fatto la scelta, siccome ci sono tantissime fiction, non abbiamo pubblicizzato nessuna fiction Rai perché ce ne sono tantissime. C’era Mare Fuori, c’era da festeggiare Un Posto al Sole, avevamo fatto la scelta di aumentare gli spot di rete, con pause che durano di più. Mi dispiace che ci sia stato questo equivoco, come c’era stato anche con Argentero, anche lui non c’era per promuovere la sua fiction”, ha specificato.