Riforma legge elettorale, scontro su preferenze e premio maggioranza

Parte tra le polemiche il confronto sullo “Stabilicum”, la riforma della legge elettorale depositata dal centrodestra in Parlamento. Al centro del dibattito il tema delle preferenze. Fratelli d’Italia annuncia un emendamento per introdurle: “Siamo pronti a migliorare il testo”, afferma Giovanni Donzelli. Forza Italia non ha una posizione ideologica, ma avverte sui rischi in territori esposti alla criminalità. Priorità, per il partito di Antonio Tajani, è garantire stabilità e un vincitore certo il giorno dopo il voto. Sulla stessa linea la Lega con Matteo Salvini. Le opposizioni attaccano. Il Movimento 5 Stelle parla di “super-truffa” e denuncia un premio di maggioranza eccessivo. Italia Viva accusa la premier di incoerenza sulle preferenze. Azione chiede il 50% più uno per il premio, mentre Alleanza Verdi Sinistra e +Europa parlano di rischio per la democrazia. Un confronto parlamentare che, dunque, si annuncia acceso.