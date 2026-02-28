Iran, Salvini: "Dialogo preferibile ma chi è intervenuto aveva motivi"

La premier Giorgia Meloni “ha tutti i contatti che in queste occasioni deve avere. Per noi come governo italiano dialogo e diplomazia” sono la “via preferibile. È chiaro che quando un regime come quello islamico iraniano lavora alla bomba atomica, se qualcuno ritiene di intervenire ha le sue motivazioni per farlo. La nostra preoccupazione è tutelare la popolazione civile. Siamo vicini alle persone e ai giovani, alla popolazione civile che è stata massacrata durante le proteste dal regime e alle centinaia di italiani residenti che stiamo provvedendo a sostenere e proteggere”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a Milano sul luogo del tragico deragliamento del tram della linea 9, rispondendo a una domanda sull’attacco di Israele e Usa contro l’Iran.