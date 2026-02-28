Ddl violenza donne, centri antiviolenza in corteo a Roma: “Senza consenso è stupro”

Diecimila manifestanti in piazza a Roma per il corteo nazionale dei centri antiviolenza contro il Disegno di legge sulla modifica del reato di violenza sessuale. Be Free, Associazione contro la violenza sulle donne, Casa delle donne, Lucha y Siesta ma anche sindacati come la Cgil con il segretario Landini. Oggetto della protesta la modifica portata avanti dalla senatrice leghista Bongiorno che ha tolto il riferimento al “consenso libero e attuale” dal testo per sostituirlo con il concetto di “volontà contraria”. Con uno striscione viola in testa che recita “Senza consenso è stupro” il corteo è partito da Piazza Repubblica attraversando Via Cavour per dirigersi verso San Giovanni in Laterano.

“Se il Ddl Bongiorno viene approvato apriamo le porte a tutti gli alibi degli stupratori. Al contrario di quanto prevede la convenzione di Istanbul, il Ddl colpevolizza la donna due volte” dichiara una manifestante. “Fermiamo questo Ddl. Basta appropriarsi il corpo delle donne”.