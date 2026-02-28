Attacco all'Iran, Trump: "Teheran non avrà mai l'arma nucleare"

Durissime parole di Donald Trump contro l’Iran nelle ore in cui viene sferrato un attacco contro Teheran. Su Truth e Instagram, il presidente americano ha pubblicato un proprio messaggio ufficiale registrato alla Casa Bianca, confermando l’attacco in corso. “Abbiamo cercato ripetutamente di raggiungere un accordo. Ci abbiamo provato. L’Iran non avrà l’arma nucleare”, ha dichiarato. Poi, rivolgendosi ai pasdaran, ha aggiunto: “Se deporrete le armi sarete trattati equamente con totale immunità. In caso contrario, andrete incontro a morte certa”. Trump ha anche invitato il popolo iraniano a rovesciare il regime, definendo quella di queste ore “un’occasione unica” per i cittadini di Teheran.