Romania, un prezioso elmo dorato torna al Museo nazionale di storia di Bucarest

Un inestimabile elmo d’oro risalente a 2.500 anni fa è stato restituito alla Romania martedì dopo che il cimelio nazionale era stato rubato da un museo olandese dove era in prestito l’anno scorso. L’ornato elmo di Cotofenesti e tre braccialetti d’oro, alcuni dei tesori nazionali più venerati della civiltà dacia rumena, sono stati prelevati dal Museo Drents nel gennaio 2025 in un raid che ha scioccato il mondo dell’arte e devastato le autorità rumene. Ma dopo 14 mesi di indagini, tensioni diplomatiche e tre sospettati in un processo in corso, la maggior parte dei reperti è arrivata martedì all’aeroporto internazionale Henri Coanda di Bucarest, da dove le autorità li hanno trasportati sotto scorta al Museo nazionale di storia di Bucarest.