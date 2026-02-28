Attacco all'Iran, Israele diffonde filmato dei raid nell'ovest del Paese

Nelle scorse ore l’esercito israeliano ha diffuso un filmato di quelli che definisce attacchi contro lanciamissili nell’Iran occidentale nell’ambito dell’operazione congiunta con gli Stati Uniti. I media iraniani hanno riportato attacchi in tutto il Paese; Teheran ha risposto lanciando prima una serie di missili e droni contro Israele, oi proseguendo con degli attacchi contro installazioni militari statunitensi in Bahrein, Kuwait e Qatar. Gli Emirati Arabi Uniti e l’Iraq hanno chiuso il loro spazio aereo.