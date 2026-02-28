Attacco all'Iran, ad Abu Dhabi avvistato fumo sul porto di Kidaz

Nel pomeriggio di sabato, oltre che in Iran sono state avvistate colonne di fumo anche sopra il porto di Kizad nella capitale degli Emirati, Abu Dhabi. In precedenza sono state udite delle esplosioni a Dubai, dove una persona è morta a causa delle schegge di un missile. La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha dichiarato che l’esercito di Teheran ha colpito il comando della Quinta Flotta statunitense in Bahrein, le basi statunitensi in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, oltre a obiettivi militari in Israele.

Dei missili iraniani sospetti sono stati neutralizzati anche nel cielo sopra Doha, in Qatar, ma non sono state riportate immediatamente notizie di danni. Il ministero della Difesa ha sottolineato che le forze armate del Qatar possiedono tutte le capacità e le risorse necessarie per proteggere il Paese, mentre il ministero degli Esteri ha condannato gli attacchi, definendoli una “flagrante violazione” della sua sovranità.