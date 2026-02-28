Attacco a Iran, Tajani: "Non sarà una guerra lampo"

“Non sarà una guerra lampo, durerà giorni e giorni. l’obiettivo è quello di smantellare lo strumento bellico iraniano più pericoloso per Israele e per le basi americane dell’area”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran e la risposta di Teheran. “Noi abbiamo sempre lavorato fino all’ultimo giorno per sostenere il dialogo che era in corso, avevamo però sempre detto che l’Iran, con l’arma atomica e con missili a lunga gittata che potevano colpire anche l’Europa e altre parti del mondo, rappresentava un pericolo e questa è anche la posizione dell’Unione europea”, ha aggiunto Tajani”.