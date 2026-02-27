Sanremo 2026, premio Lunezia a Serena Brancale

A Sanremo 2026 Serena Brancale è la vincitrice del Premio Lunezia, il premio letterario per la valorizzazione musicale-letteraria della canzone italiana dedicato ai testi dei brani in gara al Festival. La sua canzone, “Qui con me”, dedicata alla madre, era ancora nella top five dopo la terza serata. Il patron del premio, Stefano De Martino, spiega così la scelta di Brancale come vincitrice dell’edizione 2026: “Arrivare alla scelta è complicato, perché i testi sono sempre di più”, spiega il presidente, secondo cui il testo di Serena Brancale “oltre ad aver portato contenuti interessanti e intensi, abbiamo anche intuito che poteva andare in osmosi con la musica e diventare quindi di eccellenza musicale e letteraria”. Questa “intuizione” sul “sodalizio testo-musica” è stato vincente, in quanto “il brano è bello e ben interpretato”. “Se il Premio Lunezia fa il tifo per Brancale per la vittoria finale di Sanremo? Non è un premio dato per fare un pronostico, però certamente se c’è il podio ci fa piacere”, risponde De Martino, pur raccontando con un sorriso che “negli anni è capitato anche di scegliere testi di canzoni arrivate ultime”.