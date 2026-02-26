Ucraina, attacco russo nella notte su Zaporizhzhia: le immagini di un grattacielo in fiamme

Gli attacchi notturni russi sulla città ucraina meridionale di Zaporizhzhia hanno causato il ferimento di nove persone. Gli attacchi hanno danneggiato un grattacielo residenziale e due centri commerciali, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il video fornito dal Servizio di emergenza statale mostra i piani superiori dell’edificio residenziale in fiamme. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha riferito che nelle ultime 24 ore la Russia ha sganciato 222 bombe aeree guidate sul territorio ucraino. Inoltre, la Russia ha utilizzato 5.271 droni kamikaze contro l’Ucraina. La regione di Zaporizhzhia ospita la più grande centrale nucleare d’Europa, attualmente controllata dalla Russia e che rimane un punto critico nei negoziati di pace.