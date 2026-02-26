Ucraina, missili e droni su Kiev: colpiti edifici residenziali e infrastrutture civili

Un attacco aereo combinato con missili e droni è stato lanciato nella notte su kiev e altre città, tra cui Kharkiv e Zaporizhia, da parte delle forze armante russe. Come riporta il Kyiv Independent, le autorità locali segnalano danni ad edifici residenziali e infrastrutture civili. Le prime esplosioni si sono verificate nella capitale ucraina intorno alle 4 del mattino, ora locale, mentre i sistemi di difesa aerea ucraini puntavano obiettivi in arrivo. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato che le difese aeree sono state attivate in città e ha avvertito i residenti di rimanere in luoghi sicuri.

Tutti gli aggiornamenti sul conflitto russo-ucraino Inizio diretta: 26/02/26 07:15 Fine diretta: 26/02/26 23:00