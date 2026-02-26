Siria, scambio di prigionieri tra governo e milizie druse a Sweida

Le forze governative siriane e le milizie druse che controllano parte della provincia meridionale di Sweida hanno effettuato giovedì uno scambio di prigionieri catturati negli scontri della scorsa estate. Si tratta di un raro segnale di apertura verso una possibile soluzione politica alle tensioni ancora vive nel Paese. È il primo progresso concreto nei tentativi di mediazione promossi da Stati Uniti e Giordania. Damasco ha consegnato 25 detenuti, mentre le autorità locali druse ne hanno rilasciati 61 presso un checkpoint nell’area di al-Matuna, nel nord della provincia. Lo scambio è stato facilitato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa.