Sanremo 2026, la gag di Gasparri con Sisto al piano: “Fammi un Si che tanto il No non ci sta”

(LaPresse) – Mattatore della nuova edizione di “Sanremo da pecora”, una rivisitazione del Festival che però vede sul palco i politici organizzata dalla trasmissione “Un giorno da pecora”, il senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. Musicista d’eccezione ha accompagnato al piano tutti i politici cantanti che si sono esibiti anche Maurizio Gasparri. Il senatore di Forza Italia alla fine della kermesse si è avvicinato a Sisto ancora al piano urlandogli “C’è il referendum è suoni? Allora fammi un Si che tanto il No non c’è”. Sisto, ridendo ha subito eseguito intonando “Questo amore splendido” di Massimo Ranieri.