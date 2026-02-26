Sanremo 2026, Ermal Meta: "La vera bestemmia sono Gaza e Palestina cancellate"

A Sanremo 2026, tra le canzoni più apprezzate c’è “Stella stellina”, di Ermal Meta, che porta all’Ariston le tematiche legate al dramma di Gaza. Il cantautore ne ha parlato in conferenza stampa. “Penso che il silenzio è il grande tema del mondo di oggi che noi viviamo. La canzone porta con sé il paradosso, quello del mondo che viviamo oggi. Viviamo uno scrolling continuo, feste, macchine, poi bambini che muoiono, poi cantanti, sport, e ancora bambini che muoiono. Io ho fatto una canzone così, uno specchio del mondo che viviamo. È paradossale che nel mondo di oggi facciano più rumore dei bambini, questo da genitore mi preoccupa ancora di più. Forse il pessimismo è un modo come un altro per proteggersi dal futuro. Oggi non si può dire Gaza, Palestina, come se fosse una bestemmia, la vera bestemmia è che vengano cancellate”, conclude Meta.