Referendum, Valditara: "No a campagna nelle scuole senza par condicio"

(LaPresse) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo a Napoli a margine di un’iniziativa a sostegno del Sì al referendum sulla giustizia, ha richiamato l’attenzione sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria nelle scuole, sollecitando il pieno rispetto della par condicio: “Sanno perfettamente i dirigenti e i presidi che non si possono organizzare eventi a favore del no o a favore del sì senza la controparte”. Ha aggiunto poi Valditara: “In caso contrario sanno perfettamente che incorrono in provvedimenti disciplinari e in questo sarò molto esplicito. La par condicio è richiesta a tutti, anche alle televisioni, perché se io vado in televisione a sostenere il sì, c’è anche quello che deve giustamente sostenere il no. Non è accettabile che all’interno delle scuole ci sia chi faccia propaganda o indottrinamento. Chi lo vuole fare, lo farà a suo rischio e pericolo”.