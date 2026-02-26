Grecia, la portaerei Usa Gerald R. Ford lascia Creta e si dirige verso il Medio Oriente

La USS Gerald R. Ford, la più grande portaerei del mondo, ha lasciato giovedì una base navale americana nel sud della Grecia dopo una breve sosta di pochi giorni mentre era in viaggio verso il Medio Oriente, dove gli Stati Uniti hanno ammassato un gran numero di navi da guerra e aerei a causa dell’acuirsi delle tensioni con l’Iran. I rimorchiatori hanno trainato la portaerei lontano dalla base navale di Souda Bay, sull’isola di Creta, mentre a Ginevra stavano per iniziare i colloqui tra Iran e Stati Uniti.