Corea del Nord, Kim a parata militare: "Potremmo distruggere Seul se sicurezza minacciata"

Le fotografie ottenute dai media nordcoreani mostrano il leader Kim Jong Un mentre partecipa a una parata militare mercoledì sera in occasione del congresso del Partito dei Lavoratori al potere, insieme alla moglie Ri Sol Ju e alla figlia Kim Ju Ae.

Secondo l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Korean Central News Agency (KCNA), alla parata hanno sfilato soldati che hanno combattuto per la Russia nella guerra contro l’Ucraina. Il leader nordcoreano ha affermato che il suo Paese dotato di armi nucleari potrebbe “distruggere completamente” la Corea del Sud se la sua sicurezza fosse minacciata, ribadendo il suo rifiuto di dialogare con Seul. Tuttavia, ha lasciato la porta aperta al dialogo con Washington al termine del congresso del partito al governo in cui ha delineato i suoi obiettivi politici per i prossimi cinque anni.