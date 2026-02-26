Artem Uss, ridotta pena a oligarca russo Chirakadze: in appello 2 anni e 2 mesi

Ridotta in appello a 2 anni e 2 mesi di reclusione la condanna per Dmitry Chirakadze, l’oligarca russo ritenuto la ‘mente’ organizzatrice di secondo livello dietro l’evasione del russo Artem Uss il 22 marzo 2023 mentre era recluso ai domiciliari a Basiglio, nel milanese, in attesa di estradizione verso gli Stati Uniti. La Corte d’appello di Milano (collegio Tutinelli-Corbetta-Centonze) ha confermato la condanna per il reato di procurata evasione in concorso, come nella sentenza emessa dalla giudice Ombretta Malatesta in primo grado del 22 maggio 2025, riducendo però la pena dai 3 anni e 2 mesi. Revocata anche la condanna all’interdizione dai pubblici uffici. L’accusa è stata sostenuta nel processo di secondo grado dalla sostituta procuratrice generale Paola Pirotta e dal pm Giovanni Tarzia che ha coordinato le indagini sulla fuga, messa in atto da un commando di uomini provenienti da Serbia e Bosnia, dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Il 56enne cittadino svizzero di un’aristocratica famiglia russa, non presente oggi in aula, è stato assistito dal professor Alessandro Diddi e dall’avvocata Tatiana Della Marra. Dopo la lettura del dispositivo la difesa ha avanzato istanza di accedere agli arresti domiciliari per l’uomo, arrestato nel 2024, dopo aver già depositato ai giudici della quarta sezione una “dichiarazione di disponibilità” da parte di un interprete russo del Tribunale di Milano. Dmitry Chirakadze è “molto arrabbiato con la giustizia italiana” perché il “trattamento che ha subito non è stato equo” ed è “impensabile” che non faccia ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo perché “una persona gravemente malata non è stata curata” in carcere. Così il professor Alessandro Diddi, legale del 56enne russo.