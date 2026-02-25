Stato dell'Unione, il dem Al Green a Trump: "I neri non sono scimmie"

Martedì, durante il discorso sullo Stato dell’Unione, il deputato democratico Al Green è stato accompagnato fuori dall’aula dopo aver srotolato un cartello di protesta con la scritta “I neri non sono scimmie!”, un riferimento a un video razzista pubblicato nelle scorse settimane sul canale social ufficiale della Casa Bianca che raffigurava l’ex presidente Barack Obama e la first lady Michelle Obama come primati. Green è stato allontanato durante il discorso e fuori dall’aula ha detto: “Volevo che qualcuno affrontasse Trump e gli facesse capire che i neri non sono scimmie, che i neri non tollereranno questo tipo di comportamento. A giudicare dall’espressione sul suo volto, ha capito il messaggio e spero che altri gli dicano lo stesso affinché smetta di comportarsi in questo modo”.