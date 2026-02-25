Sanremo 2026, per Eddie Brock calcetto di mattina dopo la prima serata

Momento di scarico dalle tensioni accumulate dopo la prima serata di Sanremo 2026 per Eddie Brock. All’indomani del debutto sul palco dell’Ariston il cantante romano ha organizzato una partitella di calcetto mattutina con gli amici, in un campetto sul lungomare. Il cantante è arrivato con una felpa della Roma e sotto una maglia dedicata, con il suo nome e il numero 7: “Il 7 di Cristiano Ronaldo? Sì, stesso fisico e stessa voglia di allenarmi, uguale”, Eddie Brock che ha parlato anche della prima serata al Festival. “Io sono stato contentissimo, mi sono emozionato tanto, non potevo essere più felice di così. Se ho visto le pagelle? No, non me ne frega niente. Mi piace che mi piaccio io, sono venuto qui per piacermi e per emozionare gli altri”, ha detto. Due parole anche sulla sua squadra del cuore: “Non voglio esprimermi, però mi sto divertendo anche guardando la Roma. Forza Malen”, conclude.