Sanremo 2026, J-Ax: "Politica? Comandano Usa e finanza, destra e sinistra immobili"

“Anche noi stiamo disfacendo la sanità pubblica e la stiamo privatizzando, ma non stiamo ancora al punto degli americani. Anche noi stiamo giustificando il caporalato di grandi multinazionali che fanno lavorare la gente con turni assurdi e sottopagati, però non lo abbiamo ancora fatto in maniera così veloce come gli altri. Quindi il nostro immobilismo, senza merito, in un certo senso ci sta premiando”. Così J-Ax, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della sua conferenza stampa.

“Se il governo Meloni non sta facendo quindi così male? No, ho detto un’altra cosa”, chiarisce il cantante. “Se volete essere la destra, almeno fate la destra veramente. Loro che dicono di essere di destra fanno poco la destra, quelli che dicono di essere di sinistra fanno poco la sinistra, perché in realtà dobbiamo sempre cercare il cerchiobottismo e il neutralismo”. Per J-Ax, infatti, “la politica non comanda nulla, amministra”, ma è “la finanza che gli dice cosa fare, qui e negli Stati Uniti. Da noi è ancora peggio, perché prima ce lo dice il presidente degli Stati Uniti cosa fare e poi ce lo dice la finanza”. Per questo “dire qualcosa di positivo su Meloni o su chiunque altro non conta più nulla”, mentre “ci lasciano fare una guerra orizzontale, quando l’unica guerra che dovrebbe essere combattuta oggi è quella verso l’alto, verso quello 0,1% che detiene tutto il potere e le ricchezze del mondo”. La politica, nella prospettiva del cantante, serve a distrarci “per farci litigare tra di noi, in modo che non ci accorgiamo che al di sopra di loro c’è chi veramente controlla tutto”.

“Se le parole di La Russa sono state un’ingerenza della politica? Io ho smesso di sentire cosa dice La Russa 15 anni fa”, conclude quindi Ax.