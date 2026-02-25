Sanremo 2026, Ditonellapiaga: "Miss Italia? Parlo del mio rapporto con la bellezza, non hanno sensibilità"

“Miss Italia contesta l’uso indebito del titolo di un mio brano? Non so neanche se abbiano sentito la canzone, non è uscita ancora la canzone. A prescindere da questo sono questioni legali e non conosco il legalese. Le persone che se ne devono occupare se ne occuperanno. Il senso del disco è il rapporto con i canoni e la bellezza, speravo in un po’ di ironia, questo è il mio spirito”. Così Ditonellapiaga risponde a una nota del Concorso di Miss Italia, che annuncia azioni legali contro il presunto “uso indebito della denominazione ‘Miss Italia’ da parte della cantante, che l’ha utilizzata quale titolo di un proprio brano musicale, nonché dell’album in cui esso è inserito”.

“Il testo è inedito, nessuno ha insultato nessuno”, precisa ancora la Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci. “Parla di me e del rapporto con la perfezione. Non hanno avuto la sensibilità, mi pare lecito che io possa parlarne. Non ho detto che le ragazze che vi partecipano sono disperate, ma che stanno male, parlo di me e del mio rapporto con la perfezione. Mai detto che Miss Italia è una disperata, il testo parla di nascondere la disperazione con il trucco. Ora basta perché mi sono anche agitata e non ho le sinapsi che funzionano. Penso di aver detto tutto”, ha concluso.