Brasile, gravi inondazioni nel sud-est del Paese: almeno 25 morti

Da lunedì il sud-est del Brasile è colpito da piogge torrenziali che hanno causato gravi inondazioni. Al momento si contano almeno 25 vittime e decine di dispersi. Sono quasi 500 le persone evacuate dopo che le autorità hanno avvertito i residenti di stare lontani dalle zone a rischio di smottamenti. Sui social, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che le forze di sicurezza stanno lavorando per soccorrere e fornire assistenza immediata alle persone colpite dalle piogge. Secondo l’istituto meteorologico brasiliano, le piogge continueranno ancora.