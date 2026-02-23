Accesso Archivi

lunedì 23 febbraio 2026

Olimpiadi 2026, Meloni applaude gli Azzurri al loro ingresso all'Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura

Spettacolo in scena all’Arena di Verona, per l’occasione rinominata come Verona Olympic Arena, dove si è svolta la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “Bellezza in azione”, questo il concept scelto per la cerimonia, che ha celebrato la musica e la danza italiana, sia classica che contemporanea. Tra le varie autorità presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha applaudito gli atleti azzurri al loro ingresso nell’Arena e che ha osservato, in compagnia della presidente del CIO Kirsty Coventry, al presidente del Senato Ignazio La Russa e al Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, tutta la cerimonia di chiusura.