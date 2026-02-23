Olimpiadi 2026, Eileen Gu in lacrime per la morte della nonna

Non trattiene le lacrime Eileen Gu, l’atleta cinese specialista dello sci acrobatico, nonché la più premiata di sempre in questo sport. Alla fine della conferenza stampa di domenica dopo la vittoria della medaglia d’oro nell’halfpipe (il suo terzo podio dopo i due argenti ottenuti sempre alle Olimpiadi di Milano Cortina), ha raccontato ai giornalisti di aver appena saputo della scomparsa di sua nonna, Feng Guozhen, a cui era molto legata. “È stata una parte importante della mia vita durante la mia crescita; era una grande combattente, la ammiravo immensamente. Era una donna che comandava la sua vita, la teneva saldamente in mano e la trasformava in ciò che voleva. Mi ha ispirato tantissimo“, ha affermato Gu, commossa.