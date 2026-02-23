Morte pusher a Rogoredo: fermato poliziotto per omicidio volontario

Fermato per omicidio volontario Carmelo Cinturrino, il poliziotto coinvolto nella morte di Mansouri Abderrahim, avvenuta a Rogoredo il 26 gennaio. Il 42enne assistente capo del Commissariato Mecenate è accusato di aver ucciso volontariamente il pusher 28enne di origini marocchine con una messinscena. Aveva invocato la legittima difesa, ma le indagini avrebbero svelato uno scenario ben diverso dalla sua versione. Cinturrino avrebbe messo di fianco al corpo della vittima una pistola giocattolo recuperata da un collega in uno zaino in commissariato. Le testimonianze, gli interrogatori, l’analisi delle telecamere e dei dispositivi telefonici, oltre agli accertamenti di natura tecnico scientifica, hanno consentito alla Squadra Mobile di ricostruire la dinamica dell’evento.