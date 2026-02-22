Rugby, Sei Nazioni: oggi a Lille l'Italia sfida la Francia

Italia del rugby in campo nel pomeriggio a Lille contro la Francia nel terzo turno del Torneo Sei Nazioni. Gli azzurri, reduci dalla vittoria contro la Scozia nel match di esordio e dalla sconfitta la scorsa settimana contro l’Irlanda, sfidano i fortissimi Bleus, campioni in carica e a punteggio pieno in questa edizione dopo i dilaganti successi su Irlanda e Galles. Nella nazionale azzurra torna a disposizione Ange Capuozzo, ma la Francia scenderà in campo con la formazione titolare, mirando a consolidare il primato nel torneo. Il tetto dello Stade Pierre Mauroy, chiuso per le previsioni di pioggia e vento intenso, garantirà sicurezza e spettacolo per il pubblico. Fischio d’inizio alle 16.10.