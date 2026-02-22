Accesso Archivi

domenica 22 febbraio 2026

Brasile, le migliori scuole di Samba sfilano al Carnevale di Rio

LaPresse

Le sei scuole di samba che hanno ottenuto il punteggio più alto al Carnevale di Rio sono tornate al Sambodromo per un’ultima sfilata, mettendo in mostra i loro elaborati costumi e la musica samba dal vivo. La Mangueira, al sesto posto, ha aperto la Parata dei Campioni, mentre la Viradouro, neo-incoronata campione, ha chiuso la serata. Unidos do Viradouro è stata incoronata campione del Carnevale di Rio de Janeiro 2026 dopo che i giudici hanno assegnato alla scuola il punteggio massimo in tutte le categorie chiave. La sfilata vincente ha reso omaggio a Mestre Ciça, leader di lunga data della banda di tamburi della scuola, celebrando la sua eredità nella cultura della samba. Mercoledì, i giudici hanno annunciato il vincitore dopo aver letto i voti di ciascuna scuola nelle diverse categorie durante il tradizionale conteggio dei voti al Sambadromo.