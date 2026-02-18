Rio de Janeiro, scuole di samba sfilano nell'ultima notte di Carnevale

Le scuole di samba di Rio de Janeiro, in Brasile, hanno sfilato martedì 17 febbraio nell’ultima notte del Carnevale. Nel corso di tre serate, 12 scuole di samba si sono esibite in uno degli eventi culturali più importanti del Paese, riunendo musica, danza, arte e orgoglio della comunità. Ad aprire la serata al Sambodromo Marquês de Sapucaí, la scuola di samba Paraíso do Tuiuti ha presentato il tema “Lonã Ifá Lukumí”, che ripercorre il viaggio storico, religioso e filosofico della tradizione Ifá dall’Africa occidentale, passando per i Caraibi, fino al suo arrivo in Brasile. Il primo carro allegorico presentava motivi dell’antico Egitto, in riferimento al passaggio dell’Ifá attraverso l’antico Egitto, una delle regioni influenzate dalla tradizione. La competizione del Gruppo Speciale al Sambódromo si svolge nell’arco di tre serate, con le scuole di samba giudicate in categorie che includono costumi, carri allegorici, armonia e percussioni, mentre si contendono il titolo di campione.