NASA, le immagini del secondo test di rifornimento del razzo lunare

La NASA ha fatto un altro tentativo di rifornire il suo gigantesco razzo lunare, dopo che alcune perdite avevano interrotto la prova generale iniziale e ritardato il viaggio degli astronauti della missione Artemis. Per la seconda volta questo mese, sono stati pompati più di 2,6 milioni di litri di carburante superfreddo nel razzo. La NASA ha dichiarato che il test è stato completato. Il risultato determinerà se sarà possibile il lancio a marzo della missione Artemis II con quattro astronauti, i primi a volare sulla Luna dall’Apollo 17 nel 1972. Il decollo è previsto il 6 marzo.