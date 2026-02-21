Torino: vasta operazione antidroga, 6 arresti e 19 denunciati. Il blitz dei carabinieri

Una vasta operazione antidroga nel Canavese ha portato all’arresto di sei persone e alla denuncia di altre 19. L’attività, coordinata dalla Procura di Ivrea, è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ivrea con il supporto dei reparti speciali del Comando Provinciale di Torino e del Nucleo Cinofili della Polizia Locale di Strambino. L’intervento è iniziato nelle prime ore dell’alba di giovedì 19 febbraio e si è concluso in serata con l’esecuzione di decreti di perquisizione personale e locale nei confronti di 25 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati quasi 8 kg di hashish, 320 grammi di marijuana, 85 grammi di cocaina, 80 grammi di crack e 11 grammi di metanfetamina. In due abitazioni degli arrestati è stata rinvenuta una pistola a salve modificata per calibro 22, insieme a sette cartucce e tre caricatori monofilari, oltre a circa 125.000 euro in contanti. Dei sei arrestati, di cui una donna, due sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre quattro sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Ivrea in attesa di udienza di convalida.