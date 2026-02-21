Tentato omicidio a Roma, fermate sei persone: quattro sono minorenni

Con l’esecuzione di sei custodie cautelari, si è chiusa questa mattina la prima fase di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura presso il Tribunale ordinario e della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, avviata a seguito del tentato omicidio di un minore avvenuto lo scorso novembre nel quartiere Don Bosco a Roma. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio del 30 novembre, in una area verde compresa tra viale Ciamarra e via Libero Leonardi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, la vittima sarebbe stata attirata all’interno del parco con la scusa di uno scambio droga-danaro precedentemente concordato tramite chat. Quando, poi, il giovane si sarebbe presentato nei pressi della panchina prestabilita come punto di incontro, sarebbe stato subito bloccato da uno dei due indagati maggiorenni, consentendo a un altro gruppo di giovanissimi di uscire allo scoperto per poi circondarlo e aggredirlo. Dopo essere stata colpita con calci e pugni, la vittima sarebbe stata poi colpita più volte da uno degli aggressori con una spranga di ferro. Infine il giovane è stato accoltellato alla schiena. Per il tentato omicidio oggi sono state fermate sei persone, quattro minorenni e due maggiorenni. Il movente sarebbe un debito per la droga.