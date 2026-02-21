Sparatoria Rogoredo, Decorato (FdI): "Io sempre con le divise ma deciderà la magistratura"

“Noi siamo sempre per le divise, io se devo scegliere, devo scegliere e scelgo sempre una divisa. Anche perché, come avete visto nel caso Ramy, quello che guidava il motorino è in galera con una condanna a due anni e mezzo perché gli hanno trovato droga, soldi rubati, per cui le indagini sono affidate alla magistratura. Quando le indagini diranno esattamente come sono andate le cose, ne parliamo. Perché ad oggi, per parlare di quello che è successo a Rogoredo, bisogna capire chi era la persona che è stata ammazzata, a quale famiglia apparteneva, perché le famiglie che controllano lo spaccio a Rogoredo sono diverse e tra queste c’è anche la famiglia di questo qua e poi bisogna capire le ragioni del poliziotto che fino ad oggi non ha mai detto una parola”. A parlare è il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Decorato, parlando della sparatoria di Rogoredo del 26 gennaio dove un poliziotto ha aperto il fuoco contro un uomo di origine marocchina uccidendolo. ”Quando la magistratura comincerà a fare chiarezza vi dirò il mio pensiero. Bisogna vedere che cosa confermano le indagini e io ho il vago sospetto che anche come ripeto nel caso Ramy le cose siano andate un po’ diversamente – ha proseguito Decorato, che nei giorni successivi al fatto aveva preso le parti del poliziotto invocando lo scudo penale per le forze dell’ordine – Però quando la magistratura emetterà e ci dirà almeno come si concludono le indagini preliminari ne parliamo, oggi non siamo nemmeno a quello”. Per quanto riguarda lo scudo penale: “Non lo so, vedremo, le indagini ci diranno tutto”, ha concluso.