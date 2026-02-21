Olimpiadi 2026, scherzi tra i pattinatori azzurri dello short track a Casa Italia

Grande festa a Casa Italia per Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli e Thomas Nadalini, reduci dallo splendido bronzo nella staffetta dei 5000mt di short track. I ragazzi hanno raccontato di aver festeggiato la medaglia e anche durante le interviste con la stampa hanno continuato a scherzare tra di loro: “Devo ancora realizzare tutto. Non sono solo 4 anni che stiamo lavorando duramente. La squadra ha dimostrato di essere forte. E penso che abbia ampi margini di miglioramento, quindi speriamo di arrivare tra 4 anni ancora più forti, ce la metteremo tutta”, ha detto Luca Spechenhauser.