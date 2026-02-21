Olimpiadi 2026, Arianna Fontana: “Visiera su casco aiuterebbe molto per la sicurezza”

“Sono ancora viva, ma un po’ acciaccata. Ho visto che avevo due taglietti sia sulla schiena sia sulla chiappa destra, ma niente di serio. Riguardo la caduta con la polacca, mi è andata molto meglio rispetto a lei. Spero che stia bene. Va bene che era l’ultima gara, è stata una giornata in salita, ma ripensando a tutto quanto, alle finali, alle medaglie sia individuali sia nelle staffette, non potevo chiedere di meglio”. Lo ha detto la pattinatrice azzurra Arianna Fontana a margine della sua visita a Casa Italia. A chi le chiedeva se, visto l’incidente occorso a Kamila Sellier, fosse necessario introdurre l’obbligo della visiera sul casco, Fontana ha risposto: “Sicuramente la visiera potrebbe aiutare molto, forse è una cosa che introdurranno di più. È già tanto che un paio di anni fa hanno introdotto l’uso obbligatorio degli occhiali, però alla fine abbiamo dei coltelli ai piedi, è il rischio del mestiere. Lo sappiamo, ma spero trovino un modo per rendere tutto più sicuro”.