Olimpiadi 2026, a Milano la Salomon new shapers run: in 10 mila corrono nei luoghi simbolo della città

Sabato 21 febbraio Milano si è trasformata in un palcoscenico urbano unico per celebrare lo spirito dei Olimpiadi Invernali con la Salomon New Shapers Run, la corsa non competitiva di 10 km che ha permesso a 10 mila partecipanti di vivere in prima persona l’atmosfera Olimpica. L’iniziativa, organizzata da Salomon, Premium Partner del Comitato Organizzatore, è promossa da Fondazione Milano Cortina 2026 con il patrocinio del Comune di Milano. Una prima assoluta: mai finora una corsa aperta al pubblico si era svolta nel pieno dei Giochi Olimpici Invernali. Il percorso ha toccato alcuni dei luoghi più emblematici del capoluogo lombardo, tra cui l’Arco della Pace, dove è ospitato il braciere olimpico.